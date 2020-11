Óbito/Cruzeiro Seixas

O funeral do artista e poeta surrealista Cruzeiro Seixas, que morreu no domingo, realiza-se na terça-feira, em Lisboa, informou hoje a Fundação Cupertino de Miranda.

De acordo com a mesma fonte, o velório do artista vai decorrer no Teatro Thalia, nas Laranjeiras, entre as 10:30 e as 15:00.

O funeral segue depois para o Cemitério dos Prazeres, numa cerimónia restrita e com entrada de público limitada, devido às restrições impostas pela pandemia, e em consonância com as regras da Direção-Geral da Saúde.