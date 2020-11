Covid-19

A Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) disse hoje que o novo estado de emergência pode "condenar" o setor e vai endereçar uma carta ao primeiro-ministro, António Costa, a exigir medidas compensatórias "proporcionais e adequadas".

Em comunicado, a AHRESP diz que o "novo estado de emergência pode condenar restauração, similares e alojamento turístico" ao proibir a circulação na via pública nos 121 concelhos de risco, diariamente entre as 23:00 e as 05:00 e aos sábados e domingos entre as 13:00 e as 05:00.

A associação vai endereçar uma carta aberta ao primeiro-ministro, a dar conta da situação e "exigindo medidas compensatórias que sejam proporcionais e adequadas aos sacrifícios" que, segundo considera, estão a ser impostos às empresas do setor.