Covid-19

O presidente do PSD, Rui Rio, disse hoje duvidar da "eficácia" das medidas implementadas para combater a pandemia da covid-19, considerando que o recolher obrigatório durante o fim de semana poderá ter o "efeito contrário" ao que se pretende.

"Não quero fazer uma oposição declarada a algo que é muito difícil, mas tenho alguma dificuldade em entender a eficácia", afirmou hoje Rui Rio.

À margem de uma reunião com a Confederação Empresarial de Portugal - CIP, Rui Rio disse não entender a eficácia de algumas medidas, em particular, as que restringem a circulação e impõem o recolher obrigatório nos 121 concelhos.