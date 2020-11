Covid-19

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, defendeu hoje uma liderança global baseada na "responsabilidade e confiança mútuas" e uma "nova era de cooperação", partindo das lições da pandemia da covid-19.

"É tempo de o mundo curar-se, das devastações desta pandemia e das divisões geopolíticas que apenas nos conduzem mais para o abismo de um futuro pouco saudável, inseguro e injusto. Hoje e todos os dias, temos de escolher a saúde, somos uma grande família", afirmou, na 73.ª Assembleia Mundial da Saúde, realizada por videoconferência a partir de Genebra, na Suíça.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, em quarentena por ter contactado com uma pessoa infetada, pediu uma "liderança assente na confiança e responsabilidade mútuas" para "acabar com a pandemia" e tratar das "desigualdades fundamentais que estão na raiz de muitos dos problemas do mundo".