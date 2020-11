Óbito/Cruzeiro Seixas

A Galeria São Mamede, em Lisboa, que Cruzeiro Seixas dirigiu, lamentou hoje a morte do artista, recordando-o como "um dos maiores nomes do surrealismo português e autor de uma vasta obra no campo das artes plásticas e da poesia".

"Foi com grande tristeza que soubemos da morte de Artur do Cruzeiro Seixas", ocorrida no domingo, em Lisboa, "a pouco menos de um mês de completar 100 anos", escreve a Galeria São Mamede, na sua página oficial no Facebook.

Cruzeiro Seixas foi diretor artístico da galeria, entre 1969 e 1974, colocando-a, na altura, entre as principais salas do país. "Foi pela sua mão que aqui expuseram alguns dos nomes mais importantes da pintura portuguesa como Paula Rego, Cesariny, Jorge Vieira, Júlio, António Areal, Carlos Calvet, Mário Botas, Raúl Perez e tantos outros", recordou hoje a galeria.