Actualidade

O Governo vai criar um grupo de trabalho do futuro Museu Nacional de Fotografia, que incluirá funcionários do Ministério da Cultura, mas também especialistas e curadores daquela área, anunciou hoje a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural.

"Vamos criar o grupo de trabalho do Museu Nacional da Fotografia", afirmou hoje Ângela Ferreira numa audição conjunta das comissões parlamentares de Cultura e Comunicação e de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021.

De acordo com a secretária de Estado, o grupo de trabalho servirá, entre outros, "para identificar espólios e estudar modelos" e será "composto por técnicos do Ministério da Cultura, mas também por curadores e especialistas nesta área".