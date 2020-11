Actualidade

(CORREÇÃO E NOVO TÍTULO) Lisboa, 09 nov 2020 (Lusa) - O Estágios Ativar.pt, medida que veio substituir os estágios profissionais do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), registou já 6.865 candidaturas, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho.

Os dados constam na nota explicativa entregue pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ao parlamento, no âmbito das audições da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

Segundo o documento, as candidaturas aos Estágios Ativar.pt, que arrancaram em 01 de outubro e terminam em 18 de dezembro, registaram até ao início de novembro "6.865 candidaturas para 8.264 vagas".