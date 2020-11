OE2021

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media afirmou hoje que está garantido o financiamento do Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA) para 2021, e que a transposição da diretiva europeia só deverá terá efeitos em 2022.

Nuno Artur Silva falava numa audição conjunta das comissões parlamentares de Cultura e Comunicação e de Orçamento e Finanças, no âmbito da discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2021.

A legislação portuguesa aprovada em outubro, que transpõe a diretiva europeia sobre audiovisual, prevê que as despesas de gestão do ICA passem a ser integradas no Orçamento do Estado, o que libertará verbas do instituto para repartir pelos concursos de financiamento.