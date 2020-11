OE2021

O secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media disse hoje que o Governo decidiu seguir a decisão do parlamento que propõe a inclusão de dois canais públicos na TDT, a RTP África um canal do Conhecimento.

Nuno Artur Silva falava na audição conjunta das comissões parlamentares de Orçamento e Finanças e de Cultura e Comunicação, no âmbito da apreciação na especialidade do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021).

"De facto, o que nós fizemos foi seguir no fundo a decisão da Assembleia [da República] que propunha que os dois canais disponíveis no primeiro MUX [bolsa de canais] da televisão digital terrestre ficassem no serviço público da RTP", disse o governante, em resposta a uma questão do CDS-PP.