Actualidade

A rede social Facebook anunciou na segunda-feira que durante o fim-de-semana fechou várias páginas ligadas a Steve Bannon, antigo conselheiro de Trump, por divulgar informações falsas sobre as eleições nos Estados Unidos.

"Removemos vários focos de atividade que usavam táticas de comportamento não autêntico para expandir artificialmente quantas pessoas veem o seu conteúdo", informou o porta-voz do Facebook, Andy Stone, em comunicado.

As páginas encerradas, com 2,45 milhões de seguidores, incluem os grupos "Conservative Values", "We Build the Wall Inc" ou "Trump at War", defendendo a tese do Presidente, Donald Trump, de que terá havido fraude nas eleições presidenciais de 03 de novembro, apesar de não terem sido apresentadas quaisquer provas nesse sentido.