Actualidade

O grupo Galaxy, que opera casinos em Macau, apresentou hoje prejuízos de 943 milhões de dólares de Hong Hong (103 milhões de euros) no terceiro trimestre, mas registou um crescimento em relação aos três meses anteriores.

Apesar do EBITDA (lucros antes de impostos, juros, amortizações e depreciações) negativo, o Galaxy Entertainment, que em 2019 arrecadou 4,1 mil milhões de dólares de Hong Kong (450 milhões de euros), conseguiu subir 31%, quando comparado com o desempenho entre julho e setembro.

Uma subida que a empresa justificou pelo esforço realizado na contenção dos custos, num momento em que a capital mundial do jogo sofre o impacto económico da pandemia de covid-19, com apenas algumas dezenas de milhares de turistas chineses a entrarem no território, quando no ano passado a média mensal de visitantes rondava os três milhões.