OE2021

A secretária de Estado do Orçamento considerou, em entrevista à Lusa, que caberá mais ao Bloco de Esquerda (BE) ultrapassar o diferendo com o Governo relativamente aos diferentes números apresentados na discussão orçamental sobre a Saúde.

"A demonstração destes dados poderá, de alguma forma - mas isso até caberá bastante mais ao Bloco de Esquerda - ser um motivo para ultrapassar a questão e para nos focarmos naquilo que me parece essencial", disse Cláudia Joaquim à Lusa, respondendo acerca do diferendo que o Governo e o BE mantiveram na discussão orçamental acerca do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Segundo a governante, da parte do Governo, e além do SNS, "a abertura manteve-se sempre" à negociação durante a discussão na generalidade, sendo importante "que haja uma intenção de convergência e de negociação, e da parte do Governo ela existe", assegurou Cláudia Joaquim.