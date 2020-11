OE2021

A secretária de Estado do Orçamento disse à Lusa que a proposta do PCP para adicionar um escalão ao IRS "pode ser difícil de acomodar" no Orçamento do Estado para 2021, defendendo uma abordagem de resposta à pandemia.

"Uma diminuição estrutural de receitas de impostos pode ser difícil de acomodar num ano muito particular como é o ano de 2021", disse Cláudia Joaquim em entrevista à Lusa, quando questionada acerca da proposta do PCP para o aumento de um escalão do IRS, que teria consequências de diminuição de receita.

Uma das propostas de alteração do PCP ao Orçamento do Estado para 2021 (OE2021) consiste na "atualização dos escalões do IRS, o aumento de mais um escalão (8.º), aumentando a sua progressividade".