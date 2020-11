Actualidade

O Conselho de Magistrados Judiciais (CMJ) de Macau reprovou e lamentou as afirmações do presidente da Associação de Advogados sobre uma alegada violação do Estatuto dos Magistrados cometida pelo presidente do Tribunal de Última Instância (TUI).

O presidente da Associação de Advogados de Macau "desvirtuou deliberadamente, interpretou inveridicamente e definiu erradamente o conteúdo do discurso do (...) presidente, Sam Hou Fai, tendo induzido em erro a generalidade dos residentes e prejudicado as imagens do TUI, do seu presidente e dos demais magistrados judiciais, razão pela qual o Conselho dos Magistrados Judiciais lamenta e reprova as palavras" de Jorge Neto Valente, pode ler-se num comunicado de segunda-feira à noite.

"Espera este conselho que os magistrados judiciais do TUI não sejam afetados pelas afirmações (...), continuando a manter-se intrépidos e imparciais, de maneira a julgar todos os processos de forma independente, legal e justa", adianta-se na mesma nota.