Covid-19

As autoridades de Xangai, a "capital" económica da China, colocaram 186 pessoas em quarentena e testaram mais de 8.000, depois de um funcionário no principal aeroporto internacional da cidade ter sido diagnosticado com covid-19.

Não foi detetado nenhum caso adicional, segundo as autoridades da cidade.

Desconhece-se como é que o homem de 51 anos contraiu o vírus, que em grande parte poupou Xangai, apesar da sua densa população e centralidade no trânsito internacional de pessoas.