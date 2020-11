Actualidade

Vários responsáveis chineses, entre os quais o Presidente do país, afirmaram hoje em Macau que a China quer trabalhar com o mundo no reforço da inovação científica e da tecnologia.

Na abertura da Conferência do Fórum Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ISTIF), realizada em Macau e organizada pelo Fórum Boao, conhecido como o "Davos Asiático", foi lida uma carta do Presidente chinês, Xi Jinping, na qual garantiu que Pequim ambiciona e está preparado para promover intercâmbios com os diversos países do mundo.

A contribuição chinesa tecnológica chinesa, reforçou, servirá para a recuperação económica mundial, mas, também, através da cooperação internacional, defender a saúde da população mundial, frisou, numa referência à pandemia da covid-19.