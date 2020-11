Covid-19

A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal (APDP) desafiou hoje o Governo a testar as pessoas com diabetes que estão em risco de serem contagiadas, alertando que se forem infetadas com covid-19 podem descompensar e agravar os seus internamentos.

"Estamos numa nova fase da pandemia, estamos numa fase de dispersão da contaminação, já não se faz por contactos conhecidos, faz-se na sociedade, e a única forma de abordar esta situação é pela testagem massiva das pessoas", defendeu o presidente da APDP, José Manuel Boavida, que falava à Lusa a propósito do Dia Mundial da Diabetes assinalado a 14 de novembro.

Tal como a Universidade de Lisboa já começou a testar os estudantes e os profissionais e a Câmara de Lisboa vai começar a testar nas escolas, APDP desafia "o Governo a começar a testar as pessoas com diabetes que estão em risco de serem contagiadas".