Actualidade

Três organizações ambientalistas acusaram hoje o Governo de se desresponsabilizar da prevenção de produção de resíduos e de deixar à iniciativa privada a definição de metas de reutilização.

A acusação surge a propósito da consulta pública que está a decorrer sobre legislação para transpor para Portugal diretivas europeias na área dos resíduos. É assinada pelas associações Zero, Natureza Portugal (com a World Wide Fund For Nature - WWF) e Sciaena (promoção de um ambiente marinho sustentável).

Na sexta-feira passada entrou em consulta pública, até dia 20, o diploma que aprova um novo regime geral de gestão de resíduos, um novo regime jurídico da deposição de resíduos em aterro, e uma alteração à lei que unifica o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos sujeitos ao princípio da responsabilidade alargada do produtor (Unilex).