Os líderes de Macau e Hong Kong garantiram hoje que vão reforçar a aposta na inovação e tecnologia, a fim de dotar os territórios para o projeto de integração regional apadrinhado pelo Presidente chinês, a Grande Baía.

"O Governo da RAEM [Região Administrativa Especial de Macau] irá traçar o planeamento global para o desenvolvimento da tecnologia e inovação, e melhorar continuamente o mecanismo institucional para a tecnologia e inovação, bem como o mecanismo para a transferência dos resultados tecnológicos", afirmou o chefe do executivo de Macau, Ho Iat Seng, na abertura da Conferência do Fórum Internacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (ISTIF), realizada no antigo território administrado por Portugal e organizada pelo Fórum Boao, conhecido como o "Davos Asiático".

"Ao mesmo tempo, encorajamos e apoiamos as empresas a recorrer ativamente a tecnologias avançadas para atingirem a transformação e atualização, sendo explorado, assim, um modelo de desenvolvimento baseado na relação orgânica entre indústrias, setores académico e de investigação, orientado pelas necessidades do mercado", reforçou.