O Centro PINUS defendeu hoje que o Plano de Recuperação e Resiliência, que prevê 665 milhões de euros para as florestas, pode "fazer chegar o investimento a quem no passado não tenha beneficiado", destacando o papel das autarquias.

"No atual contexto, as autarquias e Comunidades Intermunicipais (CIM) podem ter uma voz mais ativa sobre a sua floresta", afirmou o Centro PINUS - Associação para a Valorização da Floresta de Pinho, promovendo uma ronda de reuniões com as CIM, para discutir o potencial da floresta e em específico da floresta de pinho para cada região.

Na perspetiva desta associação, "a floresta portuguesa necessita urgentemente de ter um melhor ordenamento e uma gestão mais eficiente", constituindo um eixo estratégico de recuperação económica, pelo que são fundamentais os apoios públicos e determinante o fácil acesso ao financiamento.