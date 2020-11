Actualidade

Uma manifestação em Cancún, sudeste do México, para protestar contra o homicídio de duas mulheres no fim de semana, terminou com a polícia a disparar contra os manifestantes, ferindo três pessoas, incluindo jornalistas.

Cerca de dois mil manifestantes integravam uma marcha para protestar contra o homicídio de mulheres no estado de Quintana Roo, mas foram reprimidos a tiro pelas forças de segurança, um incidente já condenado pelas autoridades locais.

De acordo com a agência de notícias Efe, a polícia fechou a entrada da Câmara Municipal de Benito Juárez, em Cancún, com cercas metálicas. Os disparos começaram depois de algumas mulheres terem entrado nas instalações para exigir justiça para as vítimas de homicídio, no fim de semana.