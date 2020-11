Covid-19

A perda do produto potencial na zona euro poderá atingir os 3% no final de 2022, de acordo com um estudo divulgado hoje pelo Banco Central Europeu (BCE).

"No total, a perda no nível de produto potencial chegaria a cerca de 3% no final de 2022. Mesmo que o crescimento potencial retorne bastante cedo a níveis pré-crise, o nível de produto potencial seria afetado por mais tempo", pode ler-se num dos artigos publicados no Boletim Económico do BCE de hoje.

A projeção, baseada num modelo de componentes não-observadas (UCM), está ainda assim "sujeita a incerteza considerável".