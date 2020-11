Actualidade

As exportações de bens e serviços de Portugal para Angola caíram mais de 30% de janeiro a agosto deste ano, ao passo que as importações desceram 50%, segundo os últimos números da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

De acordo com os dados compilados para a Lusa, Portugal exportou, nos primeiros oito meses deste ano, bens e serviços no valor de 940,1 milhões de euros, o que revela uma descida de 32,2% face aos 1.386,6 milhões de euros vendidos de janeiro a agosto de 2019.

Em sentido contrário, Portugal comprou a Angola bens e serviços no valor de 391,7 milhões de euros, o que compara com os 782,1 milhões gastos no mesmo período de 2019, o que representa uma descida de 49,9%, essencialmente explicada pela quebra no preço do petróleo, que se agravou nos últimos meses.