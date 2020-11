Covid-19

Os diretores escolares consideram que as escolas superaram as expectativas na adaptação às medidas de segurança sanitária, impostas devido à pandemia da covid-19, e asseguram que cada uma continua esse trabalho com o aproximar do inverno.

O ano letivo 2020/21 começou de maneira diferente, com novas regras e medidas de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus, mas a pouco mais de um mês do final do 1.º período os representantes dos diretores escolares fazem um balanço positivo.