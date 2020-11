Actualidade

O "Míscaros - Festival do Cogumelo", que se realiza anualmente no Alcaide, concelho do Fundão, vai decorrer em formato 'online' devido à covid-19 e tem como principal novidade as entregas ao domicílio, anunciou a organização.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara do Fundão, no distrito de Castelo Branco, explica que o evento tem lugar de sexta-feira a domingo e que os participantes podem "desfrutar da animação e dos sabores do Míscaros - Festival do Cogumelo no conforto e proteção do seu lar".

A principal novidade está relacionada com um serviço de entregas ao domicílio, que vai levar até às pessoas alguns dos melhores pratos de cogumelos que tradicionalmente compõem as ementas das tasquinhas do festival.