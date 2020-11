Actualidade

A ministra da Agricultura anunciou hoje, em Lisboa, que vai prolongar as medidas agroambientais, nomeadamente, as que se referem ao uso eficiente da água e à produção integrada, e abrir novos concursos.

"Vamos prolongar as medidas agroambientais, nomeadamente, no uso eficiente da água e produção integrada e vamos abrir novos avisos para que novos candidatos possam aderir a essas medidas", avançou Maria do Céu Antunes, que falava numa audição parlamentar conjunta nas comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Mar.

As medidas em causa incluem apoios específicos para as atividades agrícolas que potenciem benefícios agroambientais.