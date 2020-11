Nagorno-Karabakh

A Turquia saudou hoje os "ganhos significativos" do Azerbaijão face à Arménia em Nagorno-Karabakh, após a assinatura de um acordo patrocinado pela Rússia para acabar com as hostilidades na região.

"O Azerbaijão obteve ganhos significativos no campo e na mesa de negociações. Felicito calorosamente [os azeris] pelo sucesso obtido", disse o ministro dos Negócios Estrangeiros turco, Mevlüt Cavusoglu, numa mensagem divulgada no Twitter.

"Com os nossos irmãos do Azerbaijão, continuaremos a ser uma nação e um só coração", acrescentou, reiterando o apoio da Turquia a Baku.