A ministra da Agricultura afirmou hoje, no parlamento, que a agricultura biológica é uma prioridade do executivo, notando que esta prática já recebeu 139 milhões de euros do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.

"A agricultura biológica é para nós uma prioridade, se não fosse não tínhamos uma estratégia nacional", assegurou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Mar.

A líder do Ministério da Agricultura informou ainda que foi aberto um aviso para investimento na exploração agrícola, cujo prazo foi alargado a pedido dos beneficiários, com três milhões de euros de dotação.