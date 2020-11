Actualidade

O departamento comercial dos Estados Unidos disse hoje estar "desiludido" com as tarifas retaliatórias impostas pela União Europeia (UE) sobre alguns produtos norte-americanos, que agora entram em vigor, após autorização da Organização Mundial do Comércio (OMC).

"Os Estados Unidos estão desapontados com a ação adotada pela UE", afirmou o representante comercial dos Estados Unidos, Robert E. Lighthizer, numa declaração enviada à imprensa pela representação norte-americana para as instituições europeias, em Bruxelas.

Na segunda-feira, a UE adotou, formalmente, tarifas retaliatórias contra os Estados Unidos na sequência da autorização da OMC por ajudas públicas à aviação, avisando que só as retira mediante reciprocidade norte-americana.