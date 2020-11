Covid-19

Um surto com 15 trabalhadores imigrantes infetados pelo vírus que provoca a covid-19 foi identificado numa exploração agrícola na freguesia da Comporta, no concelho de Alcácer do Sal (Setúbal), revelou hoje a Autoridade de Saúde Pública local.

Os 15 infetados fazem parte de um grupo de 16 imigrantes, todos de nacionalidade nepalesa, que vivem juntos na mesma habitação e trabalham também juntos na mesma exploração agrícola, explicou à agência Lusa a delegada de saúde de Alcácer do Sal, Tamara Prokopenko.

"O primeiro caso foi detetado, no passado dia 04 de novembro, no Serviço de Urgência Básica (SUB) de Alcácer do Sal, quando um trabalhador apresentou sintomas e acusou positivo. Na sequência deste positivo identificámos os outros contactos e, no domingo, testámos 15 trabalhadores, dos quais 14 tiveram resultados positivos", avançou.