Actualidade

A ministra da Agricultura anunciou hoje, no parlamento, que Portugal tem um potencial identificado de 69 novos mercados para 336 produtos, esclarecendo que a aposta passa pelos produtos onde o país tem excedentes de produção.

"Temos potencial identificado de 69 novos mercados para 336 produtos", assegurou Maria do Céu Antunes, em resposta aos deputados, numa audição parlamentar conjunta com as comissões de Orçamento e Finanças e Agricultura e Mar.

A governante disse que o ministério está a trabalhar com os negócios estrangeiros para "acrescentar valor" a este trabalho, precisando que a aposta tem que se focar nas áreas em que Portugal "tem uma capacidade excedentária de produção".