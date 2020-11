Actualidade

O piloto espanhol Marc Márquez (Honda), seis vezes campeão do mundo, anunciou hoje que vai falhar o resto do Mundial de MotoGP, para se concentrar na recuperação da operação ao braço direito.

"Esta temporada não vou voltar a competir. Depois de avaliar como o braço está com os médicos e a minha equipa, decidimos que a melhor opção será regressar no próximo ano. É tempo de continuar com a recuperação. [...] Ansioso por regressar em 2021", escreveu o espanhol na sua página oficial na rede social Twitter.

Marc Márquez sofreu uma queda no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, primeira prova do Mundial de MotoGP, em 19 de julho, em Jerez de la Frontera. Foi operado em Barcelona, em 21 de julho, e regressou a tempo de alinhar na qualificação, mas viria a falhar a segunda corrida da temporada, em 26 de julho.