Actualidade

O presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, pediu hoje o fim imediato das hostilidades na região separatista etíope de Tigray, onde decorre desde a semana passada uma operação militar das forças federais.

"Apelo à cessação imediata das hostilidades e às partes para que respeitem os direitos humanos e assegurem a proteção dos civis", disse Moussa Faki Mahamat numa declaração.

O chefe da UA manifestou-se preocupado "com a escalada do confronto militar" e encorajou as partes em conflito a dialogarem "para encontrar uma solução pacífica no interesse da Etiópia".