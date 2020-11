Brexit

O Governo britânico mantém-se determinado em avançar com legislação que invalida partes do Acordo de Saída da União Europeia (UE), apesar de uma derrota clara da proposta de lei pela câmara alta do Parlamento.

A Câmara dos Lordes votou na noite de segunda-feira para retirar as cláusulas da Proposta de Lei do Mercado Interno que dão ao Governo o poder de derrogar secções do acordo negociado pelo primeiro-ministro, Boris Johnson, com Bruxelas antes de o Reino Unido deixar o bloco em janeiro.

O Governo perdeu ambos as votações, a primeira por 165 votos contra 433 e a segunda por 148 votos contra 407, tendo as cláusulas sido removidas do texto, que deverá voltar à Câmara dos Comuns, a câmara baixa do parlamento, nas próximas semanas.