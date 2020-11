Actualidade

O chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, considerou hoje "uma grande perda para o Processo de Paz no Médio Oriente" a morte do secretário-geral da Organização para a Libertação da Palestina (OLP), Saeb Erakat.

"Foi com grande tristeza que soube que Saeb Erekat, secretário-geral do Comité Executivo da OLP, faleceu hoje", disse Borrel, num comunicado, acrescentando que "a sua morte representa uma grande perda para o povo palestiniano e para o Processo de Paz no Médio Oriente".

O Alto Representante para a Política Externa da UE salientou também que Erekat "sempre defendeu uma solução justa e duradoura negociada entre dois Estados para o conflito israelo-palestiniano".