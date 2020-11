Actualidade

A rentabilidade das empresas diminuiu ligeiramente em 2019, tal como já tinha acontecido em 2018, segundo os indicadores económico-financeiros das empresas não financeiras hoje divulgados pelo Banco de Portugal.

O banco central divulgou hoje os quadros do setor relativos a 2019 (antes da crise desencadeada pela covid-19), que incorporam os dados recolhidos na Informação Empresarial Simplificada.

Segundo os dados do Banco de Portugal, a rendibilidade do ativo (que mede o EBITDA [lucros antes de juros, impostos, depreciações e amortizações] em percentagem do ativo) das empresas não financeiras fixou-se em 7,5% em 2019, menos 0,3 pontos percentuais do que em 2018.