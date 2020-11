Covid-19

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), Jens Stoltenberg, agradeceu hoje a António Costa a "solidariedade de Portugal para com os Aliados durante a pandemia de covid-19", após uma conversa telefónica com o primeiro-ministro português.

"Boa conversa com António Costa hoje. Agradeci-lhe pela solidariedade de Portugal para com os aliados durante a pandemia de covid-19", referiu Jens Stoltenberg através da sua conta oficial na rede social Twitter.

Além da pandemia de covid-19, o secretário-geral da NATO referiu também que abordou, na conversa com António Costa, a "missão [da Aliança] no Afeganistão" e a "importância" da NATO 2030 - uma cimeira, que teve lugar na segunda-feira, e que reuniu jovens de 18 a 35 anos de idade para discutir o futuro da NATO.