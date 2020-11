Actualidade

O Conselho Consultivo de Economistas do Governo Alemão, os chamados "cinco sábios", espera que o Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha caia 5,1% este ano, menos do que contração, de 8%, estimada no início da pandemia, foi hoje anunciado.

Os cinco sábios estão mais otimistas do que os institutos de estudos económicos e o Ministério da Economia alemão, que estimaram uma contração de cerca de 5,5%.

Segundo as previsões dos sábios, que serão apresentadas na quarta-feira e às quais vários meios de comunicação alemães tiveram acesso, a queda da economia será menor do que a provocada pela crise financeira em 2008.