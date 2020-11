Covid-19

A PSP identificou 10 pessoas que circulavam sem justificação durante as duas primeiras noites de recolher obrigatório decretado para conter a pandemia de covid-19, avançou hoje à Lusa o porta-voz daquela força de segurança.

"As duas primeiras noites correram muito bem. Não há registo de detenções, nem autos", disse Nuno Carocha, sublinhando que as pessoas que andam nas ruas entre as 23:00 e as 05:00 aceitam a abordagem dos agentes da Polícia de Segurança Pública, o que facilita a fiscalização.

O porta-voz da PSP frisou também que as 10 pessoas que circulavam nas ruas sem justificação regressaram a casa, sem levantar qualquer problema.