Óbito/Erekat

Saeb Erekat, que morreu hoje de covid-19 aos 65 anos, foi durante décadas o negociador-chefe dos palestinianos, embora nos últimos anos, na ausência de discussões, tivesse de se contentar com a defesa eloquente da causa da Palestina.

Parte do grupo de palestinianos que acredita mais nas negociações do que na luta armada, Erekat era desde 2015 secretário-geral da Organização de Libertação da Palestina (OLP), ou seja, o "número dois" a seguir ao presidente da Autoridade Nacional Palestiniana, Mahmud Abbas.

Académico - deu aulas na Universidade Na-Najah de Nablus (Cisjordânia) de 1979 a 1991 - falava com à vontade em inglês, com um toque de humor e expressões marcantes, e integrou todas as equipas de negociadores com Israel desde 1991, com a notável exceção da que discutiu secretamente os acordos de Oslo em 1993.