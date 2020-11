Actualidade

A ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, disse hoje que o interior do país "pode ser mais do que um destino de férias" e pode ser a escolha para muitos que vivem nas grandes cidades.

"O nosso interior pode ser a escolha de muitos portugueses que já não encontram espaço, nem tempo e, muitos, nem vontade, de viver nas grandes cidades", disse hoje a governante, no Sabugal, no distrito da Guarda, na sessão solene comemorativa do Dia do Concelho, que assinalou os 724 anos da atribuição do foral pelo rei Dom Dinis.

No seu discurso, Ana Abrunhosa referiu que os portugueses "podem trabalhar no Sabugal ou a partir do Sabugal para o mundo, como fizeram muitos durante as fases mais críticas da pandemia, refugiando-se na sua terra natal, na terra dos seus pais, na terra dos seus avós, recorrendo ao trabalho à distância".