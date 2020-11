Actualidade

O lateral Raphaël Guerreiro foi o único ausente do treino de hoje dos 25 convocados da seleção portuguesa de futebol, em Oeiras, tendo em vista o jogo particular com Andorra, na quarta-feira.

Anthony Lopes, que tal como o jogador do Borussia Dortmund tinha sido autorizado a apresentar-se hoje na Cidade do Futebol, em Oeiras, já esteve às ordens do selecionador Fernando Santos, no primeiro e último treino antes do embate com a seleção andorrana, marcado para quarta-feira, às 19:45, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O avançado e capitão Cristiano Ronaldo, que no domingo apresentou queixas num tornozelo e foi substituído, integrou o treino, no qual se estrearam os avançados Pedro Neto, do Wolverhampton, e Paulinho, do Sporting de Braga.