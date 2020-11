OE/2021

A Plataforma Portuguesa das ONGD disse hoje que a proposta de Orçamento de Estado para 2021 prevê um corte de mais de 25 milhões de euros nos fundos classificados como Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD).

"Segundo o Orçamento de Estado para 2021, prevê-se que o decréscimo nos fundos classificados como Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) supere os 25 milhões de euros", aponta a organização, sublinhando que estes fundos "vão diminuir em mais de 8% comparando com 2020".

A posição da Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento, que reúne mais de 60 ONGD, surge na véspera da audição do ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, na comissão parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas no âmbito da análise e discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2021.