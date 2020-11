Actualidade

O Compromisso Pagamento Pontual (CPP) criticou hoje um novo aumento das dívidas do Estado a fornecedores, apesar do compromisso para as reduzir, acusando o Governo de "insensibilidade" numa altura em que há empresas "em situações aflitivas de tesouraria".

Segundo a CPP, as dívidas por pagar a fornecedores há mais de 90 dias por parte da Administração Central aumentaram em setembro pelo quarto mês consecutivo (+21% face a agosto), somando 425 milhões de euros, o que representa um crescimento de 130% face ao mínimo de 185 milhões de euros registados em maio de 2020 e o dobro do montante de março.

Segundo recorda, foi neste mês que se iniciou a crise pandémica da covid-19 em Portugal e em que "o Governo se comprometeu, de forma voluntária, a acelerar a liquidação de todas as dívidas em atraso e a melhorar os prazos de pagamento".