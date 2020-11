Actualidade

O Parlamento Europeu (PE) e o Conselho da União Europeia (UE) chegaram hoje, no primeiro trílogo sobre a nova Política Agrícola Comum (PAC), a acordo sobre o Mecanismo de Recuperação, antecipando a sua libertação para 2021 e 2022.

Os negociadores concordaram hoje - na primeira reunião tripartida (inclui representantes da Comissão Europeia) - que as verbas previstas, no Mecanismo de Recuperação, para a agricultura sejam libertadas em 2021 e 2022, uma antecipação face à proposta de Bruxelas (entre 2022 e 2024).

Assim, segundo o acordado pelos negociadores do PE e do Conselho - e que carece de aprovação formal por ambas as instituições - cerca de 30% da ajuda de 8,07 mil milhões de euros ficará disponível em 2021, e os restantes 70% seriam libertados em 2022.