Actualidade

Cento e cinquenta e sete presos condenados por motivos relacionados com a segurança do Estado foram perdoados como parte de uma amnistia concedida pelo líder supremo do Irão, anunciou hoje a autoridade judicial do país.

O 'ayatollah' Ali Khamenei aprovou uma medida de "perdão e redução das penas para 3.780 condenados" por ocasião do aniversário do nascimento de Maomé (03 de novembro), disse o porta-voz do sistema judicial, Gholamhossein Esmaili, durante uma conferência de imprensa transmitida pela televisão.

Entre os beneficiados estão "157 condenados por propaganda contra o Estado, reunião e conluio contra a segurança nacional ou participação nos motins de 2017, 2018 e 2019 e anos anteriores e que foram perdoados", acrescentou Esmaili.