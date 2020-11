Covid-19

A agência de 'rating' Moody's sinalizou hoje Portugal como um dos países onde poderá haver uma "destruição económica maior", devido à prevalência de pequenas e médias empresas (PME) na sua economia.

"Economias como a Grécia, Portugal ou a Itália, em que as pequenas empresas contabilizam uma grande parte do PIB [Produto Interno Bruto] e do emprego, vão sofrer uma destruição económica maior, dadas as 'almofadas' mais baixas das empresas pequenas, menores alternativas de financiamento e menores horizontes", pode ler-se num relatório hoje divulgado pela Moody's.

O documento, intitulado "Perspetivas Mundiais dos Soberanos [estados]" para 2021, indica que a projeção da Moody's é "negativa", refletindo as expetativas da agência nos próximos 12 a 18 meses.