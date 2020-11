Actualidade

A Comissão Europeia acusou hoje a gigante norte-americana Amazon de abuso de posição dominante na União Europeia (UE) ao alegadamente ter prejudicado a concorrência dos mercados retalhistas 'online' e anunciou uma nova investigação à tecnológica.

"A Comissão Europeia informou a Amazon da sua avaliação preliminar, de que [a tecnológica] violou as regras concorrenciais da UE ao distorcer a concorrência nos mercados retalhistas em linha", anunciou o executivo comunitário em nota de imprensa, dando assim nota da declaração de objeções sobre a utilização pela companhia norte-americana dos dados dos vendedores no mercado.

Em concreto, a instituição "contesta que a Amazon confie sistematicamente em dados comerciais não públicos de vendedores independentes que vendem no seu mercado, em benefício do seu próprio negócio de retalho, que concorre diretamente com esses vendedores terceiros", acrescenta.