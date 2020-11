Actualidade

O médio Sérgio Oliveira disse hoje que tem capacidades para dar o seu melhor ao serviço da seleção portuguesa de futebol e que está no lote de 25 convocados de Fernando Santos porque pode jogar.

"Sinto-me com capacidade, orgulhoso e, se estou aqui, é porque posso jogar. Se contribuir com golos e assistências, melhor ainda", começou por dizer em conferência de imprensa, o jogador do FC Porto, que, juntamente com o estreante Paulinho (Sporting de Braga), é o único atleta da I Liga portuguesa nos convocados para o particular com Andorra e para a dupla jornada do Grupo 3 Liga das Nações A, frente a França e Croácia.

O médio, de 28 anos, contabiliza apenas quatro internacionalizações, mas assegura que "está na seleção para dar o seu melhor, seja em que momento for: na bancada, a titular ou a suplente", frisando que, "dia após dia tenta melhorar as lacunas, com a ajuda do Sérgio Conceição [treinador do FC Porto] e do Fernando Santos".