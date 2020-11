Actualidade

A disputa por um lugar na segunda volta das eleições municipais do Rio de Janeiro e de São Paulo, as duas maiores cidades do Brasil, tornou-se mais acirrada a poucos dias da votação, com mais de três candidatos a discutirem a vaga.

O Brasil realiza nos dias 15 e 29 de novembro, respetivamente, a primeira e a segunda volta das autárquicas que vão escolher prefeitos e parlamentares para 5.570 cidades do país.

Nas eleições municipais, os prefeitos e vice-prefeitos lançam uma lista conjunta e são escolhidos diretamente e de forma independente.